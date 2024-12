Bergamonews.it - Al Teatro Caverna lo sguardo dei Demoni di Dostoevskij raggiunge al cuore il pubblico

Bergamo. La confessione e la sofferenza necessarie per espiare la propria colpa, tradotte in un buio naturale o spirituale. Sono i punti cardine in “-Frammenti”, spettacolo di Alessandra Crocco e Alessandro Miele, prodotto da Progettoe Ultimi Fuochi, andato in scena aldi Bergamo da venerdì 6 a domenica 8 dicembre.Protagonisti sono due personaggi di “I”, romanzo di Fëdor: Marija Timofeevna Lebjadkina e Nikolaj Vsevolodovi? Stavrogin. Una coppia distante, che si presenta attraverso due performance site-specific, per uno o pochi spettatori. Lo spazio scenico delsi amplia così all’esterno, in un altro luogo non convenzionale, capace però di racchiudere in sé la drammatica presenza dei due personaggi.In una stanza buia, illuminata solo dalla luce di una candela, seduta ad un tavolino, Marija (interpretata da un’intensa Alessandra Crocco) aspetta gli spettatori, uno alla volta, accogliendoli con i suoi occhi pieni di vita.