Lanazione.it - Presepi, musica e mercatini. Sarà un Natale ricco di eventi

Ilfa il pieno di appuntamenti in alto Tevere tra Umbertide e Montone. Alla Fratta la festa è iniziata con la mostra “Presepe d’autore“ in via Garibaldi a cura di Confcommercio Umbertide. Oggi, giorno dell’Immacolata ecco uno degli appuntamenti più attesi con l’accensione del grande albero di Piazza Matteotti; l’apertura della Casa di Babbo, a cura del Gruppo Volontari di Umbertide, presso la Rocca dalle 15.30 alle 18) e una serie di animazioni di piazza (la Caccia all’Elfo),della Banda Cittadina e coro “Il Grillo Cantante“ della scuola primaria Garibaldi; la parata dei personaggi didi, l’accensione dell’albero Avis e l’intrattenimento con i 7 Cervelli, alle 16.30 al centro commerciale. Il 14 dicembre si terrà il concerto “tra Umbria e Toscana“, a cura della Scuola die Concertisti, mentre il 15 ecco l’accensione dell’Agrialbero, albero direalizzato con mezzi agricoli, lungo la strada statale SS416 a Molino Vitelli.