Phisikk du role – Dalla Corea del Sud alla Romania, abbiamo perso le chiavi della Storia

Due eventi verificatisi sulla scena internazionale in una breve tornata di giorni, apparentemente tra loro scollegati, hanno introdotto consistenti nuove ragioni per far vacillare le nostre usualidi lettura dei processi democratici e dei loro nemici.Il primo riguarda l’Est lontanodel Sud, bandiera delle democrazie liberali di ascendenza angloamericana piantata a un passoCina, dove il presidente Yoon Suk-yeol, figliomigliore borghesia conservatrice metropolitana, di professione alto magistrato (è stato procuratore generale), in un empito di apparente alterazione mentale ha dichiarato e poi ritrattato la legge marziale.Il secondo, altrettanto rumoroso e inquietante, è legatodecisioneCorte costituzionale romena che ha annullato il primo turno delle presidenziali a motivo“non naturale” avanzata del candidato di estrema destra filo-putiniano Calin Georgescu, fino a quel momento quasi del tutto sconosciuto a colto e inclito.