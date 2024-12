Biccy.it - La Vallè ha fatto pace con Rita De Crescenzo e le spedisce un regalo

A distanza di un anno dalla diffida lahaconDee per scusarsi le ha inviato a casa un mega pacco con tutte le tipologie di burro spalmabile, un cuscino e tante “spilloline“. E la reazione della tiktoker è diventata virale, ovviamente.Ecco il video:L’azienda ora ha imparato a cavalcare il trash di TikTok, ma due anni fa ha mandato una diffida aDedopo che quest’ultima aveva messo in commercio una crema abbronzante col nome “vallea”. Il nome e la confezione erano troppo simili a quelli della crema spalmabile e questo le è costato caro.“Lami ha telefonato, ho dovuto cambiare il nome. L’avvocato dellasi è così messo d’accordo con il mio avvocato e ho dovuto cambiare tutto, scusate, ho sbagliato. Avevo pure registrato il marchio, volevano vedermi a Milano, ma per quieto vivere ho rimosso tutto.