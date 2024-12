Anteprima24.it - Il programma di eventi natalizi a San Tammaro

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto per il via agliorganizzati per il “Natale a San”. L’iniziativa promossa dal Comune di Sanin collaborazione con le associazioni. “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare noi il Natale ovviamente insieme alle associazioni e di non dare solo il patrocinio. Sono previste iniziative varie mirate a coinvolgere sia i bambini che gli adulti”, spiega il sindaco Vincenzo D’Angelo.Si inizia domenica 8 dicembre 2024 con l’accensione delle luci artistiche in villa comunale e dell’albero in piazza don Pasquale Gravino. La novità riguarda proprio le luminarie. “Quest’anno abbiamo deciso di allestire la nostra villa comunale come non è stato fatto mai. Un paesaggioo che sarà il fulcro deglidedicati ai più piccoli proprio assieme alla piazza adiacente la chiesa.