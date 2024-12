F1 Russell attacca Verstappen | Ha minacciato di rompermi la testa contro il muro

Leggi su Sportface.it

, non solo in pista. Tra i due non scorre propriamente buon sangue, e lo hanno confermato le parole delle ultime ore. Aveva cominciato il campione del mondo: “è sempre molto gentile davanti alle telecamere, ma quando lo incontri di persona, diventa una persona completamente diversa. Non lo sopporto, davvero. Vada all’inferno. Non voglio avere niente a che fare con lui. Ho perso ogni rispetto per lui“. Ovviamente l’inglese della Mercedes non è rimasto zitto, e anzi ha risposto per le rime: “Trovo tutto questo piuttosto ironico, considerando che sabato sera ha detto che avrebbe fatto di proposito di tutto per tamponarmi e, cito testualmente, ‘la fottutail’. Trovo molto ironico mettere in discussione l’integrità di qualcuno come persona, mentre il giorno prima si fani del genere, e non ho intenzione di star qui seduto ad accettarlo“.