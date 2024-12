Panorama.it - Stellantis: Luca Maestri (ex Apple) in pole position per il dopo Tavares

La ricerca di un nuovo amministratore delegato per, la casa automobilistica italo-francese, si fa sempre più urgentele improvvise dimissioni di Carlos, che ha lasciato il suo posto domenica scorsa. La rosa si va stringendo su pochi nomi. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente John Elkann avrebbe in mente una figura di spicco per guidare il gruppo automobilistico:, direttore finanziario uscente di. La sua nomina, ancora non ufficiale, potrebbe rappresentare una mossa strategica per portareverso nuovi orizzonti finanziari e tecnologici, in linea con l'evoluzione del mercato automobilistico globale. Sarebbe una scelta molto simile a quella effettuata in Ferrari con la designazione di Benedetto Vigna, anche lui proveniente dal mondo della tecnologia.