Il red carpet più sontuoso di fine 2024 lancia il trend delle chiome sciolte anche e soprattutto dopo i 40

Sul reddei Gotham Awardsvincono ledive perennial. Capitanate da una Nicole Kidman liscia ma cotonatissima. Seguita a ruota dalla leonessa senza trucco Pamela Anderson, e dalla rossa ultra sofisticata Jessica Chastain. Nicole Kidman ai Gotham Awards, ovvero l’arte di trasformare il vintage in glamour moderno X Le star over 40 illuminano i Gotham Awards2 dicembre, New York.