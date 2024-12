Devastante incendio nell’area di servizio in autostrada muore un camionista intrappolato nel tir tra le fiamme

Leggi su Dayitalianews.com

Unsi era fermatodi sosta didell’A22 a Laimburg, a Bolzano, e proprio qui ha purtroppo trovato la morte.disi è infatti propagato un, che ha completamente distrutto e avvolto il camion tra lesenza dargli scampo.La segnalazione dell’Gli automobilisti in transito hanno notato l’, ma anche a distanza di chilometri era possibile vedere la fitta nube di fumo che si stava sprigionando dal camion. È così partito l’allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto verso le 23:30 di ieri sera, 3 dicembre.I pompieri quando sono arrivati sul posto hanno faticato non poco per domare le, che avevano completamente avvolto il camion. All’interno del mezzo hanno trovato ilormai senza vita, che non è riuscito a mettersi in salvo in tempo.