Quotidiano.net - Dalla ‘bambagina’ ai giorni nostri. Otto secoli di ricerca e innovazione

La Lucchesia è terra di saperi,musica agli antichi mestieri. Dall’arte all’economia. Terra di toscana, rigogliosa, genuina, con vene d’acqua preziosa. La carta? In questa terra sono stati pionieri. Lo Stato Lucchese ne ebbe a dare un assaggio già nel XIII secolo con la “carta bambagina”. Di che cosa si trattava? Presto detto: attraverso la raccolta degli stracci – meglio se di cotone – si provvedeva a colpirli utilizzando dei magli in legno che produceva un processo di spezzettamento delle fibre. Ciò che ne derivava era una matassa che, messa in ammollo nell’acqua, dava corpo a un impasto, successivamente spianato. A seguire avveniva l’essiccazione: ed ecco pronto il foglio di carta pregiata. Si parte da qui, insomma, dall’esperienza e dalle geniali intuizioni, dallo studio dei processi utili a ottenere la carta.