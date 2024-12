Sport.quotidiano.net - Civitanovese, si presenta Mancini: "Sono in una piazza importante"

Dalle pendici del Gran Sasso arriva a Civitanova il difensore Alessandro. Nato nel 2005 e originario di Urbino, il nuovo giocatore rossoblù ieri ha svolto il primo allenamento al Polisportivo.era in uscita dall’ambiziosa L’Aquila 1927, dove aveva trovato pochissimo spazio anche se non per demeriti. Infatti nella compagine aquilana era stretto tra gli inamovibili Alessandretti e Brunetti e recentemente gli abruzzesi hanno prelevato il classe 2000 Scognamiglio dal Roma City. Invece, all’Alma Juventus Fano,ha giocato da titolare in coppia con Riggioni. "Di sicuro – ha detto il giocatore a caldo – le ambizioniquelle di ritagliarmi più spazio. So che Civitanova è una, c’è voglia di salvarsi. Cercherò di ambientarmi subito per dare un contributo".