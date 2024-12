Ilgiorno.it - Casa di Comunità a Cinisello. Inaugurato il polo della salute

Già nei mesi scorsi la sede si era arricchita di nuovi servizi: il punto unico di accesso, gli sportelli polifunzionali, la continuità assistenziale e il poliambulatorio con i medici di base. Oggi in via Terenghi ladiviene inaugurata nella sua nuova veste, dopo la fine dei lavori di riqualificazione previsti dal Pnrr. Con un investimento da 2 milioni di euro, l’edificio si estende su oltre 2mila metri quadri per diventare un punto di riferimento per lae il benessere dei cinisellesi. Da oggi si potranno trovare nuovi ambulatori specialistici (ginecologia, cardiologia, neurologia) e sarà attivato il centro prelievi. "Oltre a questo, uno dei punti chiave dell’intervento sta nell’integrazione dei servizi sanitari e sociali: medici di medicina generale, personaledie Consorzio Ipis lavoreranno qui, insieme, per garantire una cura integrata e continua – hanno sottolineato dall’Asst Nord Milano -.