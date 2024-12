Ilrestodelcarlino.it - Morto in canoa, il processo partirà fra tre mesi

a 17 anni innel Reno, sono stati riuniti i due procedimenti relativi al decesso di Alessandro Ferriani e finalmente potrà partire l’istruttoria: ilè stato rinviato al 10 marzo 2025, giudice Giuseppe Pighi. La famiglia del ragazzo chiede giustizia per una tragedia che sarebbe ancora tutta da chiarire. Il primo febbraio 2019, Alessandro si stava allenando con due compagni delClub Bologna, a valle della diga di Casalecchio. Erano quasi le 17, non ancora buio, quando il 17enne si rovesciò con lae non riuscì più a tornare in superficie. Stando a quanto ricostruito, l’istruttore aveva cercato prima di aiutarlo con un remo, poi si era gettato in acqua per fargli guadagnare la riva. Ma era stato tutto inutile. A uccidere Ferriani, secondo l’esame autoptico, fu un mix tra annegamento e ipotermia.