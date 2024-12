Bergamonews.it - Maltrattamenti alla compagna: divieto di avvicinamento per un 57enne

Il 27 novembre i Carabinieri di Sarnico hanno notificato la misura dell’allontanamento dcasa familiare ed ildipersona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bergamo su richiesta del Pubblico Ministero, ad unoriginario del Marocco residente a Villongo.L’uomo negli ultimi anni aveva posto in essere continuifisici e psicologici nei confronti della consorte convivente, anche lei marocchina.La donna, il 2 ottobre scorso, si era recata a denunciare gli episodi subiti e, a seguito dell’attivazione delle procedure previste dal così detto “Codice Rosso”, era stata acta in una struttura protetta, al fine di garantirle la massima tutela possibile.Le successive indagini, guidate dProcura di Bergamo hanno portato all’applicazione del provvedimento.