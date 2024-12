Liberoquotidiano.it - Delta Force | Teaser ufficiale dell'inno della Beta aperta globale

LOS ANGELES, 3 dicembre 2024 /PRNewswire/Team Jade, rinomata filiale di TiMi Studio Group, è lieta di presentare ilper. Questopresenta "Fight", una nuova traccia'acclamato duo di compositori 2WEI (Warriors, Still Here, Survivor), insieme a un'anteprima'attesissima modalità Warfare.Warfare è una modalità rivoluzionaria diche offre battaglie PvP su vastissima scala, immergendo i giocatori in simulazioni di guerra con mappe estese e una serie di veicoli di terra, aria e mare. L'elencoe mappe continuerà ad ampliarsi, offrendo ai giocatori un'esperienza di battaglia in continua evoluzione.Laper PC diverrà lanciata il 5 dicembre e sarà disponibile gratuitamente su PC, Steam ed Epic Games Store.