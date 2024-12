Tuttivip.it - “Che brutta fine, se ne va così”. Grande Fratello, esce proprio lei: quando è entrata si sentiva una stella

Iltorna in onda lunedì 9 dicembre alle 21:30 su Canale 5 con una puntata cruciale che culminerà nell’eliminazione di uno dei concorrenti in nomination. Dopo settimane di tensioni, strategie e confronti serrati, il televoto aperto nella scorsa puntata decreterà chi dovrà lasciare la Casa, rinunciando alla possibilità di vivere le festività natalizie sotto i riflettori.A rischiare l’eliminazione sono Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefano Tediosi, e Federica Petagna. Le dinamiche nella Casa si sono intensificate dopo la puntata del 2 dicembre, con discussioni accese che hanno visto Luca confrontarsi duramente con Jessica, Federica, Stefano e Amanda.Anche se è ancora presto per stabilire con certezza chi sarà l’eliminato, il sondaggio condotto da “Forum Free” offre un’anteprima interessante.