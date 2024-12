Spazionapoli.it - “Atalanta meglio del Napoli”, l’annuncio spiazza anche Marotta

Leggi su Spazionapoli.it

, l’viene considerata superiore come rosa rispetto aldi Antonio Conte.Ildi Antonio Conte solitamente fa un’ottima impressione a tutti, il gioco proposto dal tecnico leccese non è il medesimo visto negli ultimi anni nel territorio campano. Allenatori come Sarri o Spalletti saranno irreplicabili sotto il punto di vista tattico, Conte è un allenatore diverso ma la sua carriera e il suo palmares danno ragione a lui. I partenopei sperano di potergli consentire di aggiungere altre coppe in bacheca.In queste settimane si è discusso parecchio su chi fosse la migliore squadra in Serie A, Conte sostiene che sia l’Inter in quanto attuale campione d’Italia in carica. I nerazzurri hanno l’obbligo di vincere nuovamente il campionato italiano e in questo periodo ci sonoMilan e Juventus non al top.