Alan Wake 2: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

2 rappresenta una delle pietre miliari del survival horror contemporaneo, elevando il genere grazie a una narrazione stratificata, una giocabilità raffinata e un’atmosfera inquietante. Remedy Entertainment supera sé stessa, creando un sequel che non solo arricchisce l’eredità del primo capitolo, ma reinventa le regole del genere con innovazioni coraggiose.Il cuore di2 è la sua trama, che intreccia il destino di due protagonisti distinti ma indissolubilmente legati. Da un lato,, intrappolato in una dimensione surreale dove la sua immaginazione diventa pericolosamente reale; dall’altro, Saga Anderson, una detective dell’FBI coinvolta in un’indagine che sfocia nel paranormale. Questa doppia prospettiva offre una narrazione avvincente, dove il confine tra realtà e immaginazione si dissolve, costringendo i giocatori a mettere in dubbio ogni scoperta.