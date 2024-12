Gamerbrain.net - Alan Wake 2: Dove trovare la balestra

Laè una delle armi più potenti per Saga in2, perfetta per abbattere i Taken da lontano. Sebbene si tratti di un’arma molto utile, dovrai risolvere un enigma per sbloccarla, legato a un lucchetto a tre cifre nascosto vicino a Coffee World. In questa guida, ti mostrerò come ottenere la, decifrare il codice e come utilizzarla al meglio nel gioco.lain2Lasi trova all’interno di un Cult Stash, un baule nascosto nella zona di Watery. Questa zona è accessibile durante la tua prima visita seguendo la trama principale. Ecco i passaggi per trovarla:Arrivare a WateryDopo aver completato una parte della storia principale, arriverai nella zona di Watery.Una volta lì, cerca una capanna che può essere usata come “safe room” dopo aver riattivato l’elettricità.