Ilfattoquotidiano.it - “Una frattura al naso e alla mano, poteva essere peggio”: come sta Massimo Lopez dopo esser stato investito da uno scooter

“Ciao a tutti, faccio questo video per ringraziare veramente tutti voi per i messaggi di solidarietàl’incidente: sonoda uno“. Con queste parole, accompagnate da un sorriso rassicurante,ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute,vittima di un incidente stradale a Roma. L’attore e comico, noto al grande pubblico per il Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, ètravolto da unomentre si trovava nei pressi di piazza Gentile da Fabriano con alcuni amici. “Il conducente viaggiava ad alta velocità e ha perso il controllo del mezzo, colpendo il gruppo“, riportano le cronache.trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate unaal, una a un dito dellae diverse escoriazioni.