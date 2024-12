Ritorno a casa carissimo per i siciliani | i biglietti aerei per le vacanze natalizie raggiungono costi stellari

Leggi su Dayitalianews.com

Sono tantissimi i meridionali che lavorano o che studiano al Nord che, in occasione delle festività, decidono di fare. Unche, mai come quest’anno, sarà più caro e salato che mai a causa dei rincari poderosi in programma proprio in previsione delledi Natale per chi vola da Nord verso Sud, con cifre che superano tranquillamente i 600 euro.deialle stelleAssoutenti ha fatto una simulazione di viaggio da Nord a Sud, prendendo come date di riferimento sabato 21 dicembre 2024 per l’andata e il 6 gennaio 2025 per il. Indipendentemente dall’orario di partenza, per andare da Genova e Catania e ritornare il costo è di circa 623 euro.Isaranno i più penalizzati: nello stesso periodo per volare andata eda Trieste a Catania bisogna sborsare 445 euro, 412 euro da Firenze a Catania e 402 euro da Bologna a Palermo.