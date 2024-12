Linkiesta.it - La cocente delusione nel vedere la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin al ballo delle debuttanti

Sono un’ottimista, credo nelle sorti magnifiche e progressive dell’umanità, ma le foto dell’ultimoa Parigi fanno vacillare anche me. La meravigliosa Apple, un nome un programma di quanto avrebbe dovuto essere cool questa ragazza,dei più cool della nostra generazione, e invece. Alcon papà mamma nonna e fratellone. Una famiglia concentrato di aristocrazia di Hollywood, uppereast e rock britannico, tutti in tiro come neanche al capodanno del Rotary a Terni.Vestita di azzurro cielo e fiocco nero Valentino, labbra gonfiate, trucco e parrucco da sposa. Bellissima per carità, ci mancherebbe altro. Questione di geni e anche di età, la bellezza del somaro diceva mia nonna. Ma ve la ricordate mamma, la nostra it girl, a vent’anni? Biondissima magrissima irraggiungibile.