Francesco Chiofalo paparazzato con una ragazza molto chiacchierata

Archiviata definitivamente la lunga relazione con Drusilla Gucci, la scorsa estateha iniziato a frequentare l’ex tronista Manuela Carriero. Ladopo settimane di rumor ha confermato il flirt: “Ci stiamo vedendo, ma è una cosa abbastanza recente. Ci conoscevamo già ed eravamo amici. Non credevo nemmeno di piacergli, non avevo captato segnali di nessun tipo. Poi ad un evento è successo tutto. La scintilla è scattata durante una serata che abbiamo fatto a San benedetto del Tronto. Adesso viviamo quel periodo del ‘vediamo cosa accade‘”. E cos’è accaduto? Tra i due sarebbe già finita.sul suo nuovo amore con unaconosciuta.La settimana scorsa l’ex volto di Temptation Island ha rivelato di essere “fidanzatissimo”, ma ha anche aggiunto di non voler rivelare l’identità della sua nuova compagna (che quindi non è Manuela Carriero).