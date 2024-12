Fanpage.it - Crescenzo D’Amore è morto a 45 anni, l’ex campione del mondo di ciclismo vittima di un incidente in auto

Leggi su Fanpage.it

Napoletano doc, classe 1979,D'Amore toccò il proprio apice nel 1997 quando a San Sebastian conquistò il campionato delin linea juniores. In carriera ha corso per la Mapei Quick-step e per l'Acqua & Sapone-Caffè Mokambo. Chiuse la sua carriera nel 2011. Nel 2017 gli venne diagnosticato un linfoma per il quale si sottopose a trapianto di midollo. Il corpo senza vita è stato trovato nella suaa seguito di uno schianto su cui la polizia sta indagando per capirne le cause: aveva 45