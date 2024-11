Lapresse.it - Siccità in Sicilia, sindaci dell’Ennese staccano condotta acqua verso Caltanissetta

È sempre più emergenzain, e la mancanza diha scatenato una vera e propria querelle tra le amministrazioni di alcuni comuni in provincia di Enna e altri in provincia di. Oggetto del contendere l’della diga Ancipa, che è l’unica fonte di approvvigionamento idrico per alcune cittadine, ma dalla quale la cabina di regia regionale sull’emergenza idrica ha stabilito debba essere ripristinata l’erogazioneil Nisseno. In seguito alla decisione della cabina di regia idi Troina, Nicosia, Cerami e Gagliano Castelferrato (Enna) hanno occupato la diga per protesta, staccando ladell’. Presente anche il parlamentare regionale Sebastiano Venezia (Pd), che in un post pubblicato su Facebook scrive: “Dinnanzi alla gestione fallimentare dell’emergenza idrica da parte delle istituzioni regionali che hanno abbandonato il nostro territorio ci siamo assunti la responsabilità, mettendoci ancora una volta la faccia e staccando con le nostre mani le condotte, di non lasciare senza26mila cittadini della zona nord della provincia di Enna.