Roma: a Londra è una battaglia senza esclusione di colpi per un giusto pareggio

29 novembre 2024 - Due sfide difficilissime in fila, ma i miglioramenti sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Claudio Ranieri torna in Inghilterra e toglie la polvere al miglior vestito della, che si presenta pronta a rispondere colpo su colpo al Tottenham, squadra favoritissima al successo finale in questa stagione di Europa League. Il risultato finale è "solo" un 2-2, non ancora la vittoria che i giallorossi stanno inseguendo come un faro nella notte,successo, in questa stagione, ma è un gigantesco passo in avanti nel tentativo di raddrizzare la stagione. Nonostante alcune vittorie, salvo il debutto contro l'Udinese, Juric non è mai sembrato capace di dare corpo alla sua idea di calcio sulla panchina della. Con Ranieri non c'è ancora un'identità spiccata di gioco, madubbio tanta aggressività e convinzione extra, quella che ha permesso di rimontare per ben due volte gli Spurs.