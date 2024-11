Inter-news.it - Pandev: «Inzaghi somiglia a Mourinho! Inter, impazzisco per uno»

L’ex nerazzurroha parlato dell’nella sua chiacchierata con l’ex compagno Ranocchia. Elogi ae ad un giocatore.GRANDE SQUADRA – Ospite del programma Frog Talks di Andrea Ranocchia, Goranelogia il gruppo attuale dell’: «lo conosco bene.tantissimo a, vedo i ragazzi dentro che hanno una cosa. Chi gioca gioca fa bene, secondo me può arrivare veramente fino in fondo. Hanno fatto grandissimo mercato, portando gente di esperienza e qualità con tante partite in Europa. La società ha fatto bene: è fondamentale. L’di oggi a centrocampo è fortissima e tra i top tre in Europa, mi fa impazzire però in attacco Thuram. Incredibile».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «per uno»)©-News.