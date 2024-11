Gaeta.it - Napoli riscopre la tradizione: la pizza “int’o rutiello” e il nuovo progetto di Giuseppe e Simone Vesi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Laculinaria napoletana si arricchisce di nuove proposte grazie all’iniziativa di. In un periodo in cui l’autenticità dei sapori è sempre più ricercata, la “” torna a dominare la scena gastronomica della città con unche guarda al futuro senza dimenticare il passato. La loro pizzeria, “Locanda Gourmet“, non è solo un luogo dove gustare piatti nostrani, ma un vero e proprio laboratorio di creatività e passione per la cucina.La storia della”La” è un simbolo dellagastronomica napoletana. Questo tipo diviene preparato in un ruoto di rame e cotto in un forno a legna, il che conferisce a ogni fetta un sapore unico e inconfondibile., padre e figlio, sono attivamente impegnati nel recupero di questa antica ricetta, preservando le tecniche di cottura e gli ingredienti di qualità che caratterizzano latradizionale.