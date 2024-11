Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Spilamberto (Modena), muore donna travolta da un’auto

), 29 novembre 2024 – Il tragicoè accaduto intorno alle 17,40 di oggi pomeriggio in via Enrico Berlinguer, un lungo rettilineo che parte dalla rotonda di via Papa Giovanni XXIII e si ricongiunge alla via Modenese, abbastanza vicino al centro storico di. Per circostanze ancora in corso di accertamento da parte della poliza locale delle Terre di Castelli, una pensionata di settant’anni è stata improvvisamente investita dache stava sopraggiungendo, uccidendola praticamente sul colpo. Sul posto sono prontamente giunti i mezzi di soccorso del 118, con un’ambulanza emedica e il personale pronto a praticare le manovre salvavita, ma purtroppo per la, nonostante tutti i tentativi praticati dei medici presenti, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso.