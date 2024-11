Iodonna.it - Il Comune di Sant'Antonio Abate ha fatto sapere che l'attività alberghiera e di ristorazione del Grand Hotel La Sonrisa, location della trasmissione, dovrà cessare entro fine anno. Ma la famiglia Polese avrebbe un piano B

Il Castello delle Cerimonie chiuderàdicembre? Ildi, dove sorge la struttura in provincia di Napoli, hache l’e didelLa. Ma non è ancora detta l’ultima parola: la, proprietaria del brand, potrebbe avere unB. Cioè quello di spostare l’in un’altra struttura, mantenendo però il marchio. Il castello di Alexandre Dumas, un piccolo paradiso a rischio X Leggi anche › “Il castello delle cerimonie” è latv da seguire secondo Aldo Grasso Il Castello delle Cerimonie chiuderàil 2024?Il 17 novembre il sindaco di, Ilaria Abagnale, ha comunicato che «in vistacompleta acquisizione a patrimonio deldel complesso immobiliare denominato “La”, in seguito al verdetto irrevocabilesentenza emessa lo scorso febbraio dalla Corte di Cassazione, gli uffici comunali hcomunicato alle società interessate l’avvio delle procedure per la revoca delle licenze che porteralla cessazione dellee diche avverràdicembre 2024».