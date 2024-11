Gaeta.it - Allerta sociale per le truffe agli anziani: come agiscono gli organizzatori

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il fenomeno dellerappresenta una crescente preoccupazione per la società. Molti di questi crimini vengono portati a termine da organizzazioni ben strutturate, che adottano strategie sofisticate per ingannare le loro vittime. Recentemente, il colonnello Roberto Di Costanzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Ancona, ha fornito dettsui metodi utilizzati dai truffatori, spesso provenienti dalla Campania, per manipolare glie strappare loro denaro e gioielli. La sensibilizzazione della popolazione adulta è fondamentale per prevenire questi episodi.Le fasi della truffa: dalla telefonata all’incontroIl modus operandi delle bande di truffatori è caratterizzato da una serie di passaggi ben definiti. La prima figura coinvolta è l’“intermediario”, che recluta il personale necessario per le