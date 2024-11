361magazine.com - Pelle perfetta con uno spray multifunzionale: il must have beauty da tenere in borsetta

Leggi su 361magazine.com

Da Elelùun prodotto smart eper una bellezza dinamica che energizza, rinvigorisce, lenisce e riequilibra in un solo gesto. Intraprendente e problem solver: due personalità, due funzioni. Un solo prodotto. Re-Freshing & Go di Elelùè il prodotto all-in-one dalla vocazione, come vuole la filosofia del brand, che energizza, rinvigorisce, lenisce e riequilibra con una sola vaporizzazione.Da utilizzare in diversi momenti della giornata, sullao sul cuoio capelluto, Re-Freshing & Go è la face mist formulata in Italia con un blend di acque ed estratti vegetali, arricchiti con potenti attivi idratanti e attivi antiossidanti che proteggono ladagli effetti dannosi dei radicali liberi, aiutando a ritardare la formazione precoce dei segni del tempo.