Napoli Galileo Ferraris | arrestato 38enne | sconterà 11 mesi di reclusione

. Gli agenti hanno eseguito un provvedimento di carcerazione a carico dell’uomo perché condannato per evasione e furtoNella mattinata del 25 novembre, la Polizia di Stato haunalgerino, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.Nello specifico, personale della Squadra Mobile ha eseguito un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 16 novembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di 11diper evasione e furto, reati commesso a Capaccio – Paestum e a Salerno nel 2023. A darne notizia una comunicazione della Questura di.L'articolo11diproviene da Punto! - Il web magazine.