F1 GP Qatar Vasseur | Non siamo in condizione di poter fare calcoli serve curare i dettagli

Leggi su Sportface.it

“In palio ci sono 59 punti anche se nonnoi quelli indi. Dal canto nostro dobbiamoneil’esecuzione e mettere Charles e Carlos in grado di sfruttare al meglio il potenziale delle loro SF-24?. Sono queste le parole di Frederic, team principal della Ferrari, in vista del Gran Premio del. Si tratta del penultimo appuntamento del campionato e la Rossa è in lizza per il Mondiale costruttori. “La seconda gara di questa ultima tripletta stagionale ci vede passare dal freddo del deserto di Las Vegas – dove abbiamo ridotto di un terzo il nostro distacco in classifica da McLaren portandolo da 36 a 24 punti – al clima ben più caldo di Lusail. Anche i tracciati non potrebbero essere più diversi, dato che dalle curve a 90 gradi alternate a lunghi rettilinei, ci troviamo a gareggiare su un circuito che propone molti curvoni da alta velocità, caratteristica che sulla carta non gioca a nostro favore.