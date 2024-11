Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Fabiano Parisi è un obiettivo di Giorgio Furlani: la formula

Leggi su Dailymilan.it

è undidelha in mente anche ladel trasferimento.Ilvuole tornare ad essere competitivo per la zona Champions, ma per farlo ha bisogno di un filotto di vittorie o risultati utili. Al momento il quarto posto dista 9 punti, ma c’è la gara del Dall’Ara di Bologna da recuperare. Ad ogni modo l’andamento della stagione del Diavolo è troppo altalenante, la squadra deve trovare equilibrio e non può perdere altro terreno.Nel frattempo il Diavolo cerca rinforzi, il vice Theo Hernandez è un tema da alcune stagioni e la dirigenza ha sul proprio taccuino alcuni nomi. Tra questi c’è anche quello didella Fiorentina, il classe 2000 sta giocando pochissimo e avrebbe aperto alla possibilità di lasciare Firenze.Cercasi vice Theo Hernandezè undi: laLEGGI ANCHE, Davide Calabria verso la cessione? L’offertaFino a questo momentoha giocato 456? minuti in stagione (153? in Serie A, 164? in Conference League e 139? nei preliminari di Conference), con un goal all’attivo.