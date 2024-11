Biccy.it - Attacchi dei gieffini contro Helena: “Si faccia curare! Vada fuori. Bipolare”

Leggi su Biccy.it

Nelle ultime due settimane nella casa del Grande Fratello è aumentato notevolmente il numero di detrattori diPrestes e glisi sono moltiplicati negli ultimi giorni (la gieffina si può consolare, visto che i fandalla casa sono decisamente più numerosi). Ieri sera dopo la puntata del GF Luca Giglio è sbroccato in giardino, criticando duramente la modella brasiliana e Ilaria Galassi ha addirittura dichiarato che sefosse andata a parlarle, lei le avrebbe ‘messo le mani addosso’.Julia e giglio che definisconoche si devee la voglionodi lìMi chiedo hanno competenze in psicologia/psichiatria ? #GrandeFratello https://t.co/Iyz9OgsoUy— Maria (@falcomaria708) November 27, 2024deiadPrestes.In piena notte Giglio sfogandosi con Shaila e Jessica è tornato a scagliarsi: “Basta, bisogna dire le cose come stanno.