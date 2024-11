It.newsner.com - Video virale di 12 suore che ballano fa impazzire internet

Quando si pensa alle, probabilmente si immaginano donne che vivono una vita sottomessa, dedicata alla religione e che non si divertono molto. La sorellanza è considerata piuttosto rigida e di certo non è un luogo dove imparare un’energica routine di danza!Tuttavia, questa epica performance ad alta energia abbatterà tutti gli stereotipi che avete sulle.Lesi sono riunite per dimostrare alle persone della loro comunità che non hanno dimenticato come ci si può divertire alla vecchia maniera. Hanno prenotato uno spazio in un centro ricreativo locale e si sono preparate a mettere in scena il loro spettacolo.Lehanno coreografato il loro numero di danza, ma non quello che il pubblico si aspetterebbe.Iniziano lentamente e quando il ritmo si fa sentire, scioccano il pubblico accelerando il passo.