Terzotemponapoli.com - Chiambretti: “Stavo meglio quando avevo Buongiorno”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Piero, presentatore tv, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso di Radio Goal ha parlato del prossimo impegno del Torino contro il Napoli. Di seguito le sue parole.: “A Torino c’è una forte contestazione”Così il presentatore: “Sto bene, ma(ride ndr.). Non partiamo favoriti contro il Napoli, questo possiamo dirlo. La situazione ambientale del Torino è peggiorata, c’è una forte contestazione ed il famoso dodicesimo uomo che è la Curva granata è molto acceso. Io vedrò Torino-Napoli da casa, ma sono felice per gli azzurri che sono la mia seconda squadra. Ho cominciato a lavorare in tv alla RAI di Napoli, ho conosciuto Maradona e feci una campagna pubblicitaria con lui. Domenica è impossibile per il Torino portare a casa la vittoria.