Anziana trovata morta in casa | interrogato il marito 93enne della vittima

Questa mattina, intorno alle 8:00, una tragedia ha sconvolto la comunità di Terracina. Al civico 9 di via Di Vittorio, i carabinieriCompagnia locale, guidati dal Maggiore Saverio Loiacono, stanno interrogando il, uncon problemi di deambulazione, che è apparso in stato confusionale. Non si esclude l’ipotesi di femminicidio.Intervento delle autoritàSecondo alcune testimonianze dei vicini, nella serata di ieri ci sarebbe stata una lite tra i coniugi. Sul posto sono intervenuti il magistrato di turno e il medico legale, oltre ai carabinieri e all’ambulanza. Prima del loro arrivo, anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, si è recato in via Di Vittorio per parlare con i carabinieri e seguire da vicino gli sviluppivicenda.Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche di questo tragico evento, che ha lasciato la comunità sotto shock.