Ilfattoquotidiano.it - Pietrangeli sulla vittoria della Coppa Davis: “Non è che abbiano battuto chissà chi. Berrettini? Le sue partite bruttissime”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“È stata una bella emozione, ma non è chequale avversario“. Con queste parole Nicola, leggenda del tennis azzurro e capitanoNazionale che vinse la primanel 1976, esprime il proprio parere sul successo dei nostri azzurri a Malaga, dopo aver sollevato l’Insalatiera per la seconda volta consecutiva.analizza le vittorie di Jannik Sinner e Matteo, a suo parere contro avversari modesti: “Mi aspettavo un percorso diverso dagli Stati Uniti. L’unico fastidio che hanno avuto è stato quello con l’Argentina, per quella battuta d’arresto iniziale. Ma poi, quando sai già di partire con un punto di vantaggio, allora giochi con più tranquillità”, dichiarato, riferendosi ovviamente a Sinner.Sulle performance di, invece,è quasi critico: “Le sue duesono state, ma bellissime per il risultato che poi è quello che conta nella