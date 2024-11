Natale alla Cappella Sansevero concerto e buffet | il ricavato all’associazione Assopace Palestina

Leggi su Ildenaro.it

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con ildiorganizzato dal Museo. Martedì 17 dicembre alle ore 20 nel gioiello barocco, sarà ospite d’eccezione il gruppo lucano Renanera che si esibirà in Terra da cammena’, un’occasione per immergersi nelle radici e nella riscoperta del meridione attraverso un percorso di contaminazioni tra diversi generi, per raccontare la società e l’attualità con uno sguardo al passato e con l’uso di un linguaggio che, seppur contemporaneo, mantiene vive le tradizioni e la poetica di un tempo. Dopo il, la serata proseguirà con una cena(ore 21,30) presso l’atelier dell’artista Lello Esposito che, a supporto della finalità benefica dell’evento, anche quest’anno mette a disposizione gratuitamente i propri spazi all’interno delle Scuderie di Palazzo, in Piazza San Domenico Maggiore.