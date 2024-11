Donnaup.it - La bevanda golosa che fa bene al cuore: a dirlo è uno studio

Lache faal: aè unoBere cacao può aiutare il, lo dice la scienza. Un gruppo di ricercatori dell’università britannica di Birmingham ha trovato che nei soggetti ai quali viene sottoposto un test per lo stress la circolazione del sangue funziona meglio se viene fatta bere loro unaal cacao ricca di sostanze chiamate flavanoli.Sappiamo ormai da tempo che lo stress può avere effetti negativi sui vasi sanguigni e i ricercatori inglesi si sono chiesti se i flavanoli contenuti nel cacao (e non solo) potessero avere qualche effetto positivo sui cambiamenti cardiovascolari provocati dallo stress.Lache faal: aè unoCacao e flavanoliCome spiega la prima firmataria dello, la dottoressa Catarina Rendeiro, dalloè emerso che prendere un beverone al cacao ricco di flavanoli (sostanze antiossidanti che migliorano l’elasticità dei vasi sanguigni e abbassano la pressione) può diminuire il peggioramento della performance endoteliale indotto dallo stress e anche migliorare in generale il flusso sanguigno.