Iltempo.it - Toghe rosse e sistema Lucano, le frasi choc al Csm: “Tranquillo, coi giudici parlo io”

«Queste qua sono le mie controdeduzioni. Queste qua sono delle integrazioni fatte da un magistrato che si chiama Emilio Sirianni di Magistratura Democratica, che ovviamente è dalla nostra parte.». A rivelarlo in un'intercettazione del 4 agosto 2017 è Mimmo, travolto dallo scandalo sulla gestione dei migranti. A tentare di salvare il modello Riace, in quel caos documentale emerso dall'ispezione della Prefettura di Reggio Calabria, non c'era solo il sindaco, ma anche le. La circostanza emerge dagli atti con cui il Csm ha valutato negativamente l'operato di Sirianni, il giudice civile della Corte di Appello di Catanzaro, iscritto a Md, che si sarebbe speso per sottrarredal giogo degli inquirenti. «Condizionato dal rapporto di amicizia e di condivisione di pensiero» con l'europarlamentare di Avs, Sirianni ha «inteso offrire a quest'ultimo il proprio "apporto" non solo di conoscenza tecnico-giuridica», scrive l'organo di autogoverno, «ma anche in termini più ampi, di (impropria) capacità di influenzare gli organi politici e la pubblica opinione, in ragione dell'appartenenza ad uno dei gruppi della Magistratura associata».