Rugby Quesada | Molto bene in difesa siamo in crescita

“Vincendo qualche mischia in più avremmo avuto più palloni importanti a disposizione, e invece ci sono mancati.la, ma ci è mancata un po’ di qualità, ci sono stati anche diversi errori con la palla in mano. Main, dall’Argentina, alla Georgia e a oggi, è stato un novembre in”. Lo ha dichiarato Gonzaloa Sky Sport dopo la sconfitta dell’Italia per 11-29 contro la Nuova Zelanda nell’ultimo match dell’Autumn Nations Series di. “Abbiamo sbagliato tanto, ma contro Argentina e Nuova Zelanda era impossibile vincere. Abbiamo una buona base, abbiamo lavorato su tante cose che ci saranno utili nel Sei Nazioni”, ha concluso il ct azzurro.: “inin” SportFace.