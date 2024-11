Secoloditalia.it - Torino, bimba di 10 mesi trovata morta nella vasca: l’avrebbe affogata la mamma che poi ha tentato il suicidio

Leggi su Secoloditalia.it

Ancora una tragedia familiare, ancora una madre accusata di aver ucciso la sua piccola. Il terribile dramma che si è consumato oggi a Nole, nel Torinese, dove unadi 10è statain casa priva di vita, è un ennesimo, agghiacciante caso di infanticidio, di una vita da poco venuta alla luce e finita per mano della stessa madre che l’ha generata. Quando i carabinieri, allertati dall’allarme lanciato da un familiare, si sono recati in quell’appartamento diventato la scena di un crimine, lo sconcerto e il dolore hanno preso il sopravvento sui presenti, ma non hanno certo impedito lo svolgersi degli accertamenti che, dal principio, non hanno escluso nessuna delle ipotesi possibili in campo. Neppure quella più terrificante che sembra prendere corpo in queste ore.di 10da bagnoOre in cui i dettagli di una notizia che mai avremmo voluto dare, cominciano ad emergere con la loro ineludibile dose di sgomento e cruda realtà.