Mothers Rebellion l’attivismo delle mamme in cerchio con i figli per chiedere giustizia climatica A Milano il 23 novembre

Il simbolo della loro protesta è iled è inche si schierano, nelle città ormai di tutti i continenti, peruna rapida azione per il clima per il futuro dei loro. Sono leRibellion for Climate Justice, movimento globale nato nel 2022 da una costola di Extinction. E sono anche in Italia. Obiettivo: “Trasformare la preoccupazione, il senso di impotenza e la frustrazione in una risorsa per mettere in moto un cambiamento”. Perché il cambiamento globale non riguarda solo le nuove generazioni, ma anche chi quelle generazioni le ha messe al mondo.Ribellion racconta questa prospettiva. Nell’ultimo anno, in Italia il movimento hanno organizzato cerchi a Genova, Napoli, Bergamo, Torino e. Qui, nella settimana della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, celebrata il 20, parteciperanno alla 16° edizione della Marcia dei Diritti dell’Infanzia, organizzata da La Città del Sole – Amici del Parco Trotter diper sabato 23