Gaeta.it - Medihospes: rientro degli operatori italiani dai centri di rimpatrio in Albania

Facebook WhatsAppTwitter La situazione neidiper migranti insta vivendo un’importante evoluzione. Glidi ‘’, l’ente italiano responsabile della gestione di questia Schengjin e Gjader, si preparano a tornare in Italia entro il fine settimana. Questa notizia, riportata da ‘Il Manifesto’, evidenzia una transizione significativa nel supporto e nella supervisione deidedicati al, ponendo interrogativi sul futuro della gestione migratoria indel personale operativoCon ilprevisto per tutti gli, è chiaro che non ci saranno sostituzioni per il momento. Questa decisione potrebbe essere legata a problematiche organizzative o a una revisione delle strategie di gestione dei migranti nella regione.