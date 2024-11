Ilgiorno.it - Frontale sulla Provinciale 72. Sbalzato dallo scooter, muore

Leggi su Ilgiorno.it

Il 30enne al volante della Mercedes, all’uscita da una semicurva, mentre percorreva la Sp 72 che attraversa Mandello del Lario, ha sconfinato nella corsia opposta. Dall’altra parte, in sella al suoKimco 125, arrivava Tiziano. Non è nemmeno riuscito a frenare, né a scartare per provare a evitare l’impatto: non ne ha avuto il tempo, perché è successo tutto in una frazione di secondo. In seguito allo scontro Tiziano è stato catapultato a terra, sull’asfalto, da cui non si è più rialzato. I sanitari di Areu hanno provato a rianimarlo e stabilizzarne le condizioni, ma, poco dopo il suo ricovero in ospedale a Lecco, è morto. Tiziano Talarico aveva 59 anni, aveva abitato prima a Mandello, poi a Galbiate e infine si era trasferito a Valmadrera. "Dai primi accertamenti risulta che il guidatore dell’automobile abbia invaso la corsia del senso opposta di marcia", spiegano dal comando della Polizia locale di Mandello.