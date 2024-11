Ilrestodelcarlino.it - Bonomi azzurro. "Ha talento ed è bravo, merita"

È solo del 2009 ma fa già parte in pianta stabile della nazionale Under 16, come dimostra la convocazione ieri per il torneo di Iscar, Spagna, dal 5 al 9 dicembre, che segue gli Europei della scorsa estate, lui insieme a ragazzi di un anno più grandi. Lui è David Jack, guardia di 1.90, nato e cresciuto fra Cervia e Milano Marittima e dallo scorso anno reclutato da Lorenzo Gandolfi per rinforzare il settore giovanile della Pallacanestro 2.015: "Quando lo abbiamo portato a Forlì dalla società di Stefano Pillastrini gli ho fatto un discorso molto chiaro – racconta Gandolfi, responsabile del settore giovanile biancorosso –: gli ho detto che sarebbe venuto da noi non per giocare nell’Under 15, perché a noi non interessa vincere i campionati giovanili, ma perché vogliamo che diventi un giocatore di serie A e che quindi si sarebbe allenato con l’Under 17.