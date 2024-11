Gaeta.it - Spesa insostenibile: la scuola calcio Spartak San Gennaro in difficoltà per le rette comunali

IlSansociale di Napoli dedicata ai giovani provenienti da zone ad alto rischio, si trova ora a dover fronteggiare unamensile di 970 euro per poter utilizzare un campo comunale. Questa tariffa, stabilita dall'amministrazione, rischia di compromettere seriamente l'attività di una realtà che accoglie gratuitamente ragazzi che non potrebbero permettersi di frequentare altre strutture sportive.Una realtà sportiva e socialeLaSangestisce oltre cento ragazzi, offrendo loro non solo un'opportunità di praticare sport, ma anche un fondamentale supporto sociale. Ester Sesso, presidente dell'organizzazione, sottolinea che "gli istruttori e i volontari operano senza ricevere alcuna forma di compenso.